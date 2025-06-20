20.06.2025 12:20 Рита Парфенова

На Харківському напрямку ЗСУ знищили понад 80 одиниць техніки ворога та 130 укриттів

Протягом минулої доби російські війська 12 разів штурмували позиції Сил оборони України на Харківському напрямку. ЗСУ знищили 94 військових, з них 59 – безповоротно.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 20 червня ситуація в операційній зоні ОТУ «Харків» залишається складною, суттєвих змін не зафіксовано. За даними військових, минулої доби російські війська здійснили п’ять авіаударів із застосуванням трьох керованих авіабомб і 31 некерованого авіаційного снаряда. Також противник задіяв 110 дронів-камікадзе та провів 481 обстріл позицій українських захисників.

Найбільш інтенсивні бойові дії тривали в районах Вовчанська, Зеленого та Строївки — там ворог 12 разів намагався прорвати українську оборону, але штурми були відбиті.

Втрати окупантів склали 94 особи, з яких 59 – безповоротні. Українські військові знищили або пошкодили 83 одиниці ворожої техніки: серед них три артилерійські системи, три автомобілі, 71 безпілотник та шість одиниць спеціальної техніки.

Крім того, Сили оборони ліквідували 130 укриттів для особового складу ворога, п’ять стартових позицій для БпЛА та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулу добу окупанти здійснили 12 штурмових дій на Південно-Слобожанському напрямку та 2 — на Куп’янському.