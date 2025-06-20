Який радіаційний фон в Харкові та області на 20 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 20 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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До вечора хмари, що будуть панувати у Харкові в небі весь день, заберуться геть. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.
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