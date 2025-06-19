Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Цей день найкраще підходить для самостійної інтелектуальної роботи – зірки не сприяють активному спілкуванню. У стосунках із рідними й друзями можливі непорозуміння, тому краще уникати колективних справ.
Протягом усього дня у Харкові зберігатиметься хмарна погода. Опадів не передбачається вранці та ввечеры, однак удень очікується дрібний дощ. Метеорологи радять харків’янам не забувати про парасольки.
День фермера – свято, яке відзначають в Україні 19 червня.
влажность:
давление:
ветер: