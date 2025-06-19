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19.06.2025  13:08   

Ігор Терехов про інтеграцію переселенців: Харків став для них новим домом

Міський голова Ігор Терехов заявив, що більшість внутрішньо переміщених осіб не планують повертатися додому, а Харків став для них новим домом. Місто працює над інтеграцією ВПО, забезпеченням житлом, роботою та підготовкою до збільшення кількості мешканців.


Фото: ХМР

Під час зустрічі з представниками Молодіжної ради міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті наразі проживає приблизно 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб, передає РЕДПОСТ.

За його словами, багато з них не планують повертатися додому – або через відсутність можливості, або тому, що Харків уже став для них рідним містом.

«Наше завдання - дати їм житло, роботу, освіту дітям і місця для відпочинку. І ми все це робимо»,  – зазначив Терехов.

Очільник міста також повідомив, що Харків готується до повернення ще більшої кількості людей – тих, хто був змушений виїхати за кордон через повномасштабну війну.

«Згідно з Генеральним планом, у майбутньому населення Харкова може зрости до 2,5 мільйона мешканців. Тому місто вже працює над розвитком житлового будівництва та модернізацією інфраструктури»,  – підкреслив мер.

Також Ігор Терехов нагадав, що в місті продовжує діяти безкоштовний проїзд у громадському транспорті, а щодня понад 50 тисяч людей, включно з переселенцями, отримують гарячі обіди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов пояснив, чому в Харкові об'єднали водоканал і тепломережі у КП «Харківські технологічні мережі».

Тэги:  ігор терехов, харків
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