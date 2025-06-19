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19.06.2025  11:18   Рита Парфенова

Ігор Терехов пояснив, чому у Харкові об'єднали водоканал і тепломережі

Об'єднання двох комунальних підприємств у КП «Харківські технологічні мережі» дозволить підвищити якість обслуговування абонентів


Фото: ХМР

У Харкові завершують процес реорганізації двох ключових комунальних підприємств — «Харківводоканалу» та «Харківських теплових мереж». Після злиття вони функціонуватимуть під єдиною назвою — КП «Харківські технологічні мережі».

Про це розповів міський голова Ігор Терехов під час зустрічі з представниками Молодіжної ради, повідомляє РЕДПОСТ. За його словами, рішення про об’єднання ухвалене з метою підвищення ефективності роботи комунальних служб.

«Тепер буде одне підприємство, яке нестиме повну відповідальність за водо- і теплопостачання. Це дозволить швидше реагувати на несправності, усувати аварії. До речі, подібна модель прийнята за основу, зокрема, в Німеччині. Для мене важливо, що Харків теж іде шляхом системних рішень. Це непросто, але краще ухвалювати складні рішення вчасно і працювати на результат, ніж потім перебудовувати все наново», – наголосив Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 30 квітня під час позачергової сесії міської ради було ухвалено рішення про приєднання КП «Харківводоканал» до КП «Харківські теплові мережі». Після завершення процедури нова структура офіційно працюватиме під назвою «Харківські технологічні мережі».

Тэги:  ігор терехов, харків
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