На Харківському напрямку за добу знищено понад 100 одиниць техніки та 63 окупанти

Росіяни 8 разів штурмували позиції Сил оборони на Харківському напрямку. За добу зафіксовано 549 обстрілів і 7 авіаударів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 19 червня ситуація в зоні оперативно-тактичного угруповання «Харків» суттєво не змінилася – вона залишається складною. За інформацією командування, минулої доби російські війська завдали 7 авіаударів, використавши 5 керованих авіабомб (КАБ) та 41 некеровану авіаційну ракету (НАР), а також атакували за допомогою 123 дронів-камікадзе.
Загалом за добу окупанти здійснили 549 обстрілів позицій Сил оборони та вісім разів штурмували укріплення наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Липці та Довгеньке.
Збройні Сили України продовжують оборонні дії, завдаючи втрат противнику. За добу ворог втратив 63 особи, з яких 36 – безповоротно. Також знищено та пошкоджено 109 одиниць техніки, зокрема:
Окрім цього, ліквідовано 114 польових укриттів для особового складу противника.
Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконання завдань із відсічі збройної агресії російської федерації.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках російські війська активізувалися: зафіксовано 10 штурмових дій, а також нові авіаудари по населених пунктах Харківської області.
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