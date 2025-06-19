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19.06.2025  08:31   Рита Парфенова

Ворог штурмував позиції ЗСУ на Харківщині 10 разів за добу

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках російські війська активізувалися: зафіксовано 10 штурмових дій, а також нові авіаудари по населених пунктах Харківської області.

генштаб зсу мапа

Протягом минулої доби російські війська здійснили 10 штурмів на позиції Сил оборони України в Харківській області. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 8 атак у районах Вовчанська, Кам’янки, Липців та Довгенького.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.

генштаб зсу мапа

Крім штурмів, зафіксовано чергові авіаудари по території Харківщини, зокрема в районі Лобанівки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська вели штурмові дії біля Вовчанська, Кам’янки та Довгенького. На Куп’янському напрямку зафіксовано одну безуспішну атаку.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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