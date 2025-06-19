19.06.2025 08:31 Рита Парфенова

Ворог штурмував позиції ЗСУ на Харківщині 10 разів за добу

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках російські війська активізувалися: зафіксовано 10 штурмових дій, а також нові авіаудари по населених пунктах Харківської області.

Протягом минулої доби російські війська здійснили 10 штурмів на позиції Сил оборони України в Харківській області. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 8 атак у районах Вовчанська, Кам’янки, Липців та Довгенького.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.

Крім штурмів, зафіксовано чергові авіаудари по території Харківщини, зокрема в районі Лобанівки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська вели штурмові дії біля Вовчанська, Кам’янки та Довгенького. На Куп’янському напрямку зафіксовано одну безуспішну атаку.