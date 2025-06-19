Ворог штурмував позиції ЗСУ на Харківщині 10 разів за добу

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках російські війська активізувалися: зафіксовано 10 штурмових дій, а також нові авіаудари по населених пунктах Харківської області.
Протягом минулої доби російські війська здійснили 10 штурмів на позиції Сил оборони України в Харківській області. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 8 атак у районах Вовчанська, Кам’янки, Липців та Довгенького.
На Куп’янському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.
Крім штурмів, зафіксовано чергові авіаудари по території Харківщини, зокрема в районі Лобанівки.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська вели штурмові дії біля Вовчанська, Кам’янки та Довгенького. На Куп’янському напрямку зафіксовано одну безуспішну атаку.
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