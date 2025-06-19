Росіяни обстріляли чотири населені пункти Харківщини – пошкоджені житлові будинки та ліцей

Унаслідок ворожих ударів по Івашках, Куп’янську, Лозовій та ще одному населеному пункту пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Постраждалих серед мирного населення немає.
Протягом минулої доби російські війська обстріляли чотири населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Попри інтенсивні атаки, серед мирного населення постраждалих не зафіксовано.
Агресор використовував широкий спектр озброєння:
Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках російські війська активізувалися: зафіксовано 10 штурмових дій, а також нові авіаудари по населених пунктах Харківської області.
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