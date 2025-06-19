19.06.2025 08:53 Рита Парфенова

Росіяни обстріляли чотири населені пункти Харківщини – пошкоджені житлові будинки та ліцей

Унаслідок ворожих ударів по Івашках, Куп’янську, Лозовій та ще одному населеному пункту пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Постраждалих серед мирного населення немає.



Фото: Поліція Харківської області

Протягом минулої доби російські війська обстріляли чотири населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Попри інтенсивні атаки, серед мирного населення постраждалих не зафіксовано.

Агресор використовував широкий спектр озброєння:

41 некеровану авіаційну ракету (НАР);

5 керованих авіабомб (КАБ);

2 ударні дрони типу «Герань-2»;

1 дрон-камікадзе типу «Шахед»;

3 дрони FPV.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

у селі Івашки Богодухівського району зазнав ушкоджень багатоквартирний будинок;

Богодухівського району зазнав ушкоджень багатоквартирний будинок; у місті Куп’янськ пошкоджено три приватні домоволодіння;

пошкоджено три приватні домоволодіння; у місті Лозова Лозівського району постраждала будівля місцевого ліцею.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках російські війська активізувалися: зафіксовано 10 штурмових дій, а також нові авіаудари по населених пунктах Харківської області.