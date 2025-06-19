У Харкові тимчасово замінили державний прапор на головному флагштоку

Прапор на головному флагштоку Харкова замінили на менший через очікуване погіршення погоди.
У Харкові працівники СКП «Харківзеленбуд» провели заміну державного прапора на головному флагштоку міста, передає РЕДПОСТ.
Як повідомили у Харківській міській раді, через прогнозоване погіршення погодних умов стяг замінили на менший, аби запобігти його пошкодженню під час сильного вітру чи негоди.
Такі заходи є тимчасовими та спрямовані на збереження прапора у належному стані.
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