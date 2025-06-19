19.06.2025 09:29 Рита Парфенова

У Харкові тимчасово замінили державний прапор на головному флагштоку

Прапор на головному флагштоку Харкова замінили на менший через очікуване погіршення погоди.

У Харкові працівники СКП «Харківзеленбуд» провели заміну державного прапора на головному флагштоку міста, передає РЕДПОСТ.

Як повідомили у Харківській міській раді, через прогнозоване погіршення погодних умов стяг замінили на менший, аби запобігти його пошкодженню під час сильного вітру чи негоди.

Такі заходи є тимчасовими та спрямовані на збереження прапора у належному стані.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram