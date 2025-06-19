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19.06.2025  09:29   Рита Парфенова

У Харкові тимчасово замінили державний прапор на головному флагштоку

Прапор на головному флагштоку Харкова замінили на менший через очікуване погіршення погоди.

прапор

У Харкові працівники СКП «Харківзеленбуд» провели заміну державного прапора на головному флагштоку міста, передає РЕДПОСТ.

Як повідомили у Харківській міській раді, через прогнозоване погіршення погодних умов стяг замінили на менший, аби запобігти його пошкодженню під час сильного вітру чи негоди.

Такі заходи є тимчасовими та спрямовані на збереження прапора у належному стані.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 19 червня синоптики прогнозують пориви вітру та грози у Харкові й області.
Тэги:  прапор, харків
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