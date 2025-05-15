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15.05.2025  11:34   Рита Парфенова

У Харкові через погіршення погоди замінили прапор на головному флагштоку

У зв’язку з несприятливими погодними умовами комунальники тимчасово замінили державний прапор на головному флагштоку Харкова на менший за розміром.

прапор харків

Через погіршення погодних умов працівники СКП «Харківзеленбуд» тимчасово замінили державний прапор, що майорить на головному флагштоку міста, на менший. Такий захід необхідний для збереження полотнища під час сильного вітру, передає РЕДПОСТ.

Комунальники слідкують за станом флагштоку й регулярно здійснюють технічні огляди. Після нормалізації погодних умов великий прапор буде повернуто на місце.

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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 15 травня.

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Тэги:  прапор, харків
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