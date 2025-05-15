У Харкові через погіршення погоди замінили прапор на головному флагштоку

У зв’язку з несприятливими погодними умовами комунальники тимчасово замінили державний прапор на головному флагштоку Харкова на менший за розміром.
Через погіршення погодних умов працівники СКП «Харківзеленбуд» тимчасово замінили державний прапор, що майорить на головному флагштоку міста, на менший. Такий захід необхідний для збереження полотнища під час сильного вітру, передає РЕДПОСТ.
Комунальники слідкують за станом флагштоку й регулярно здійснюють технічні огляди. Після нормалізації погодних умов великий прапор буде повернуто на місце.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 15 травня.
Комментариев: 0
Хороший день, щоб довести до кінця давні справи, хоч і не ідеально. Практичність допоможе уникнути помилок і тримати ситуацію під контролем.
У Харкові очікується похмура погода протягом усього дня. Небо проясниться лише вночі. Опадів синоптики не прогнозують.
Вишивка вважається оберегом від негативу, є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі.
влажность:
давление:
ветер: