У Харкові відновлюють ще один будинок, пошкоджений ворожими обстрілами

На вулиці Бучми відновлюють девʼятиповерховий будинок, який був пошкоджений у 2022 році внаслідок прямих влучань.
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Хороший день, щоб довести до кінця давні справи, хоч і не ідеально. Практичність допоможе уникнути помилок і тримати ситуацію під контролем.
У Харкові очікується похмура погода протягом усього дня. Небо проясниться лише вночі. Опадів синоптики не прогнозують.
Вишивка вважається оберегом від негативу, є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі.
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