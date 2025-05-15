15.05.2025 11:15 Віталій Хіневич

У Харкові відновлюють ще один будинок, пошкоджений ворожими обстрілами

На вулиці Бучми відновлюють девʼятиповерховий будинок, який був пошкоджений у 2022 році внаслідок прямих влучань.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці демонтують пошкоджені конструкції, працюють над утепленням та оздобленням фасаду, монтують скління балконів.

Паралельно в місцях загального користування очищають стіни від сажі та старої фарби, а на технічному поверсі відновлюють освітлення. За сприятливих погодних умов будівельники демонтують пошкоджене покриття на даху та вкладуть новий руберойд. Загалом вже відновлено 60% покрівлі.

Будинок відновлюють з урахуванням умов термомодернізації, що зробить оселі мешканців більш теплими та енергоефективними.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває відновлення багатоповерхівки на вул. Наталії Ужвій після обстрілу.