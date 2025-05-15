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15.05.2025  11:15   Віталій Хіневич

У Харкові відновлюють ще один будинок, пошкоджений ворожими обстрілами

На вулиці Бучми відновлюють девʼятиповерховий будинок, який був пошкоджений у 2022 році внаслідок прямих влучань.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці демонтують пошкоджені конструкції, працюють над утепленням та оздобленням фасаду, монтують скління балконів. 
 
Паралельно в місцях загального користування очищають стіни від сажі та старої фарби, а на технічному поверсі відновлюють освітлення. За сприятливих погодних умов будівельники демонтують пошкоджене покриття на даху та вкладуть новий руберойд. Загалом вже відновлено 60% покрівлі.
 
Будинок відновлюють з урахуванням умов термомодернізації, що зробить оселі мешканців більш теплими та енергоефективними.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває відновлення багатоповерхівки на вул. Наталії Ужвій після обстрілу.
 
Тэги:  жкг, харків
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