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14.05.2025  12:04   Рита Парфенова

У Харкові триває відновлення багатоповерхівки на вул. Наталії Ужвій після обстрілу (фото)

На вулиці Наталії Ужвій у Харкові відновлюють житловий будинок, пошкоджений внаслідок російського обстрілу. Роботи охоплюють утеплення фасаду, ремонт інженерних мереж, заміну вікон та відновлення покрівлі.

У Харкові ремонтують пошкоджену багатоповерхівку на вул. Наталії Ужвій

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, в Харкові проводяться відновлювальні роботи в багатоквартирному будинку на вул. Наталії Ужвій, який зазнав пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів.

У Харкові ремонтують пошкоджену багатоповерхівку на вул. Наталії Ужвій

Наразі будівельники утеплюють фасад та стіни у спільних приміщеннях. Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, загалом планують утеплити й пофарбувати близько 5 тисяч квадратних метрів фасадної поверхні. Також передбачено утеплення технічного поверху та підвального приміщення з метою підвищення енергоефективності будівлі.

У Харкові ремонтують пошкоджену багатоповерхівку на вул. Наталії Ужвій

Крім того, у будинку замінять інженерні мережі, встановлять нові вікна, виконають ремонт у вхідних групах і місцях загального користування. У разі сприятливих погодних умов працівники перейдуть до відновлення покрівлі.

У Харкові ремонтують пошкоджену багатоповерхівку на вул. Наталії Ужвій

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Раніше РЕДПОСТ писав, що частину Салтівки знеструмлять 15–16 травня через ремонтні роботи.

У Харкові ремонтують пошкоджену багатоповерхівку на вул. Наталії Ужвій

Тэги:  благоустрій, харків
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