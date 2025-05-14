14.05.2025 10:01 Рита Парфенова

Частину Салтівки знеструмлять 15–16 травня через ремонтні роботи: адреси

На низці вулиць Салтівського району Харкова упродовж двох днів триватимуть планові роботи на електромережах. У зв’язку з цим електропостачання буде тимчасово відключене з 8:00 до 19:00.



Фото: АТ «Харківобленерго»

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

У четвер та п’ятницю, 15–16 травня, в Салтівському районі Харкова заплановано проведення ремонтних робіт на об'єктах електромережі. У зв’язку з цим на деяких вулицях буде тимчасово припинене електропостачання з 8:00 до 19:00.

Знеструмлення торкнеться таких адрес:

вул. Амосова: буд. 6, 6А, 9А, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 50, 52, 54, 56;

вул. Благодатна: буд. 2;

вул. Велозаводська: буд. 35;

вул. Єдності: буд. 171, 171А, 171Б, 171В, 171Г, 171Д, 171Е, 171Ж, 171З, 171/2, 171К, 177, 177Б, 179, 179А, 179Б, 185, 185А;

вул. Естонська;

вул. Карпатська;

Карпатський пр-д;

1-й Карпатський пр-д;

вул. Литовська;

Салтівське шосе: буд. 228, 230, 236, 238, 240, 240А, 240Б, 240В, 240Г, 242, 242А, 242В, 244, 248, 250, 250А, 252, 254, 256, 256А, 256В, 258, 260, 260А, 262, 262А;

вул. Солов’їна;

вул. Сонячна: буд. 1, 7, 9;

просп. Тракторобудівників.

Містянам радять заздалегідь зарядити необхідні пристрої та врахувати обмеження у своїх планах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у вівторок, 20 травня, в Індустріальному районі Харкова буде тимчасово обмежене електропостачання. Знеструмлення триватиме з 9:00 до 17:00 та пов’язане з проведенням ремонтних робіт.