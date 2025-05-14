Частину Салтівки знеструмлять 15–16 травня через ремонтні роботи: адреси

На низці вулиць Салтівського району Харкова упродовж двох днів триватимуть планові роботи на електромережах. У зв’язку з цим електропостачання буде тимчасово відключене з 8:00 до 19:00.
Містянам радять заздалегідь зарядити необхідні пристрої та врахувати обмеження у своїх планах.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у вівторок, 20 травня, в Індустріальному районі Харкова буде тимчасово обмежене електропостачання. Знеструмлення триватиме з 9:00 до 17:00 та пов’язане з проведенням ремонтних робіт.
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День обіцяє бути емоційним і непередбачуваним, тож навіть за чітким планом щось піде не так. Успіх принесе уважність до деталей і нові знайомства.
Зранку небо вкриють хмари. Похмура погода триматиметься протягом усього дня. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до вечора.
14 травня свято відзначають фрілансери.
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