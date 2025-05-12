12.05.2025 11:55 Рита Парфенова

20 травня у частині Індустріального району Харкова тимчасово відключать світло: адреси

Через планові ремонтні роботи у вівторок, 20 травня, частина споживачів Роганського житлового масиву залишиться без електропостачання з 9:00 до 17:00.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

У вівторок, 20 травня, в Індустріальному районі Харкова буде тимчасово обмежене електропостачання. Знеструмлення триватиме з 9:00 до 17:00 та пов’язане з проведенням ремонтних робіт.

Обмеження електропостачання стосуватиметься споживачів Роганського житлового масиву за такими адресами:

вул. Зарянська;

вул. 92-ї Бригади: 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20, 20А, 20-Б, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 44А, 44, 46, 46А, 48, 48А, 48Б, 50, 50А, 52, 52А, 54, 54А;

вул. Зубарєва: 45, 47, 49, 49А, 53, 55, 57, 61, 63.

Надавач послуги просить жителів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

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