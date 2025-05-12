20 травня у частині Індустріального району Харкова тимчасово відключать світло: адреси

Через планові ремонтні роботи у вівторок, 20 травня, частина споживачів Роганського житлового масиву залишиться без електропостачання з 9:00 до 17:00.
Надавач послуги просить жителів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Лопанській набережній замінили зношену ділянку каналізаційного трубопроводу.
Комментариев: 0
День сприятливий для рішучих дій, але не варто перегинати палицю. Уникати конфліктів допоможе самоконтроль і обережність.
Упродовж понеділка в Харкові небо буде вкрите хмарами, і майже весь день йтиме дощ. Удень опади можуть посилитися, однак ближче до вечора поступово слабшатимуть.
12 травня – день медичних сестер і обізнаності про синдром хронічної втоми/
влажность:
давление:
ветер: