Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 18 травня 2025 року.
Комментариев: 0
Зірки спонукають до вимогливості, однак важливо не перегинати палицю – це може призвести до конфліктів. Прагнення до досконалості стане в пригоді на роботі, а нові знайомства можуть перерости у серйозні стосунки.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Удень очікується дуже сильний дощ із грозою, який ввечері перейде у дощ.
Щороку 19 травня у світі відзначають Всесвітній день сімейного лікаря.
влажность:
давление:
ветер: