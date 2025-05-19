19.05.2025 10:40 Віталій Хіневич

Правоохоронці викрили злочинну групу квартирних крадіїв

До складу угруповання входили четверо чоловіків віком від 29 до 41 року, мешканці Харкова та Сум.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські довели їхню причетність до трьох епізодів крадіжок з квартир. Загальна сума завданих збитків складає понад півмільйона гривень.

Викрили зловмисників оперативники Департаменту карного розшуку НПУ спільно з управлінням карного розшуку та слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів Харківщини.

Зловмисники проникали до приміщень шляхом підбору ключа та викрадали кошти і ювелірні вироби. Характерною ознакою дій порушників було те, що після скоєння злочину вони завжди зачиняли квартиру на ключ, внаслідок чого господар міг не одразу помітити відсутність майна.

Поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків на території Харківської та Сумської областей за участі спецпідрозділів КОРД та БПОП ГУНП. У результаті вилучено мобільні телефони, транспортні засоби, речовину рослинного походження та ювелірні вироби.

Слідчі оголосили зловмисникам про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

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