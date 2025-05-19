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19.05.2025  10:55   

На Харківщині в авто медиків народилася дитина

18 травня в автомобілі бригади екстреної медичної допомоги народилась дівчинка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
О 1:15 на «103» надійшов виклик, що у жінки розпочалися пологи.
 
Завдяки професійним діям бригади 1103 у складі: парамедика Олійник Віталії та ЕМТ Угалова Олександра о 2:05 народилась дівчинка: вага 3150 г, зріст 52 см.
 
Мама та новонароджена почуваються добре й були доставлені до пологового відділення.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 19 травня.
 
Тэги:  медицина, харків
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