    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За минулі сім днів Харків двічі зазнавав обстрілів з боку росії – Ігор Терехов
19.05.2025  11:20   

За минулі сім днів Харків двічі зазнавав обстрілів з боку росії – Ігор Терехов

Обидва удари сталися у вівторок, і в обох випадках ворог застосував БПЛА типу «Молнія».


За минулі сім днів Харків двічі зазнавав обстрілів з боку росії – Ігор Терехов
Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Влучання прийшлися по енергооб'єкту в Холодногірському районі. Та, завдяки злагодженій і професійній роботі наших енергетиків, енергопостачання в місті не переривалося. 
 
Але найголовніше в реаліях щоденної війни - минулого тижня у нас не було жодного пораненого чи загиблого.
 
Інша добра новина: повітряні тривоги в Харкові тривали на 46 годин менше, ніж в області. Мінус 61% - поки що це нова рекордна різниця.
 
Віримо в наших захисників! Віримо в Харків! Тримаємося разом! І робимо все, щоб місто жило, працювало і розвивалося, незважаючи ні на що», - сказав Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.05 Надзвичайні події «Гастролеру»-колаборанту, який допомагав окупантам на Харківщині, повідомили про підозру 19.05 Надзвичайні події Ворог ударив безпілотником по Харкову 19.05 Надзвичайні події Харківщина на ранок 19 травня: оперативна інформація від ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 