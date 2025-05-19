19.05.2025 11:20

За минулі сім днів Харків двічі зазнавав обстрілів з боку росії – Ігор Терехов

Обидва удари сталися у вівторок, і в обох випадках ворог застосував БПЛА типу «Молнія».



За минулі сім днів Харків двічі зазнавав обстрілів з боку росії – Ігор Терехов



Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Влучання прийшлися по енергооб'єкту в Холодногірському районі. Та, завдяки злагодженій і професійній роботі наших енергетиків, енергопостачання в місті не переривалося.

Але найголовніше в реаліях щоденної війни - минулого тижня у нас не було жодного пораненого чи загиблого.

Інша добра новина: повітряні тривоги в Харкові тривали на 46 годин менше, ніж в області. Мінус 61% - поки що це нова рекордна різниця.

Віримо в наших захисників! Віримо в Харків! Тримаємося разом! І робимо все, щоб місто жило, працювало і розвивалося, незважаючи ні на що», - сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.