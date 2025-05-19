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19.05.2025  08:05   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Протягом доби з 18 по 19 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вночі ворог завдав ударів БпЛА по селищу Старий Салтів Чугуївського району. За двома адресами виникли пожежі. 
 
Горів дах житлового будинку та дві складські будівлі на території цивільного підприємства. За попередніми даними постраждалих немає. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих ударів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Куп’янську внаслідок обстрілу загинула 55-річна жінка. Поранень зазнали шестеро чоловіків віком від 40 до 59 років.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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