19.05.2024 07:30 Рита Парфенова

19 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 19 травня у світі відзначають Всесвітній день сімейного лікаря.

Дату закріпили у 2010 році з ініціативи Всесвітньої організації сімейних лікарів (WONCA). Особливим святом вирішили вшанувати роль та внесок сімейних лікарів, адже в більшості країн світу система сімейної медицини є основою системи охорони здоров’я.



Сімейний лікар — це лікар загальної практики, який спостерігає за станом здоров’я всіх членів сім’ї. Він допомагає вирішувати проблеми зі здоров’ям людям різного віку — від народження до глибокої старості. Сімейний лікар може своєчасно діагностувати захворювання терапевтичного, кардіологічного, дерматологічного, офтальмологічного, неврологічного, оториноларингологічного та хірургічного характеру. Він може поставити діагноз та розпочати відповідне медикаментозне амбулаторне лікування пацієнта.

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Щороку в третю неділю травня в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій, організованих тоталітарним сталінським режимом. У 2024 році цей день припадає на 19 травня.

Під час радянської епохи, за наказом Йосипа Сталіна, десятки тисяч українців були розстріляні, а сотні тисяч потрапили до таборів або психіатричних лікарень. Точну кількість жертв досі важко визначити. Відомо, що лише за період "Великого терору" в УРСР у 1937-1938 роках було засуджено 198 918 українців, з яких дві третини розстріляли.

Православні свята

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святих жінок-мироносиць, праведних Йосифа Аримафейського і Никодима.

За Юліанським календарем, 19 травня православна церква вшановує пам’ять праведного Іова Багатостраждального.

Прикмети дня

Наші предки вважали, що роса цього дня має особливу силу, тому дівчата і жінки до сходу сонця виходили на вулицю, щоб вмитися росою і продовжити молодість. Можна також прогулятися босоніж по росі, щоб отримати заряд здоров’я та бадьорості.

Дівчата збирали росу на рушник, шепотіли на нього любовну змову і вишухували на вітрі. Сухий рушник треба було віддати коханій людині, щоб він з ніжністю ставився до дівчини, яка вручила йому рушник.



Росу збирали і цілителі. Вони вимкували її рушником, вичавлювали в посудину і зберігали. Потім протягом року вдавалися до цілющої вологи під час виготовлення ліків для хворих.

Що не можна робити 19 травня

сваритися та конфліктувати з рідними та близькими. Маленька сімейна сварка може вилитися у великий скандал;

без діла сидіти, особливо на ліжку лежати – можна всі боки відлежати, після чого вони болітимуть ще дуже довго. Цей день краще проводити у корисній праці, він принесе успіх;

чоловікам не рекомендують виконувати тяжку роботу.

Також цього дня

У 1802 (29 флореаля X року) з ініціативи Першого Консула Франції Наполеона Бонапарта було засновано найвища нагорода Франції – орден Почесного легіону.



1861 – у Сумах відкрито першу в Україні недільну школу.



1910 – відбулося повернення комети Галлея і Земля пройшла крізь її хвіст.



1926 - Томас Едісон вперше виступив по радіо. На вечорі, влаштованому Національною електричною компанією в Атлантік-Сіті, його попросили виступити перед мікрофоном. Розгубившись, винахідник вимовляє: «Я не знаю, що й сказати... Я вперше говорю перед такою штуковиною. Добраніч!"



1941 – народилася Нора Ефрон, американська дама-кінорежисер, продюсер та сценарист, головний голлівудський фахівець із романтичних комедій. Саме вона зняла улюблені всіма фільми про кохання "Коли Гаррі зустрів Саллі" (сценарист і продюсер), "Неспячі в Сіетлі", "Вам лист" (у всіх трьох фільмах головну роль зіграла актриса Мег Райан), "Майкл" з Джоном Траволтою.



1946 – народився Мікеле Плачідо, італійський кіноактор, виконавець ролі комісара Каттані (серіал «Спрут»).



1977 – народилася Наталія Орейро, уругвайська актриса та співачка, відома за серіалами «Багаті та знамениті», «Дикий ангел», «У ритмі танго».



1978 – гурт «Dire Straits» випустив в Англії свій перший сингл – «Sultans of Swing».



1991 – у Кувейті суд засудив до довічного ув'язнення людини за те, що той одягнув майку із зображенням Саддама Хусейна.



1999 – у день прем'єри фільм «Зоряні війни. Епізод 1» зібрав рекордну на ті часи суму – 28.5 мільйона доларів.



2004 – вперше з 1999 року Єврокомісія дозволила імпорт генетично зміненого продукту - кукурудзу "Вексель 11".



2005 – на конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалили рішення про приєднання України до Болонського процесу.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Іван, Іванна, Йосип, Марія, Марфа, Никодим, Соломія, Сусанна, Тамара.

за Юліанським календарем: Василь, Денис, Іван, Іларіон, Іов, Сава, Ян.