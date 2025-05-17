    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Російські обстріли пошкодили 10 населених пунктів Харківщини: є загибла та поранені
17.05.2025  09:26   Рита Парфенова

Російські обстріли пошкодили 10 населених пунктів Харківщини: є загибла та поранені

Протягом доби російські війська атакували цивільну інфраструктуру Харківщини з повітря і дронами. Загинула жінка, 12 людей зазнали поранень.


На фото: с. Підлиман (Ізюмський р-н)
Фото: ХОВА

За добу ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Куп’янську внаслідок обстрілу загинула 55-річна жінка. Поранень зазнали шестеро чоловіків віком від 40 до 59 років.

У селі Кутьківка Дворічанської громади постраждали 39-річний і 59-річний чоловіки, а також 62-річна жінка.

Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура:

  • у Куп’янському районі – 2 адмінбудівлі, приміщення комунального підприємства, службовий автомобіль, магазин, 8 приватних будинків, газо- та електромережі;
  • в Ізюмському районі – 2 приватні будинки, гараж і господарчі споруди;
  • у Чугуївському районі – паркан і спеціалізований автомобіль.

Противник використовував різні типи озброєння, зокрема:

  • 12 некерованих авіаційних ракет (НАР);
  • 4 керовані авіабомби (КАБ);
  • 3 ударні БпЛА (тип уточнюється);
  • 1 дрон-камікадзе «Ланцет»;
  • 7 дронів типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА «Молнія»;
  • 2 FPV-дрони.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби на Харківщині зафіксовано п’ять пожеж, спричинених атаками армії рф. Вогонь охопив житлові будинки, господарчі споруди, ліси та відкриту місцевість.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.05 Надзвичайні події Подробиці атаки дрона на комунальне підприємство в Куп’янську: загинула жінка, четверо поранені (фото) 16.05 Надзвичайні події У Куп’янську росіяни вдарили FPV-дроном по авто комунальників: загинула жінка, четверо поранено 16.05 Надзвичайні події Прокуратура розслідує авіаудари по Куп’янщині: поранено 88-річну жінку (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 