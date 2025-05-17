17.05.2025 09:26 Рита Парфенова

Російські обстріли пошкодили 10 населених пунктів Харківщини: є загибла та поранені

Протягом доби російські війська атакували цивільну інфраструктуру Харківщини з повітря і дронами. Загинула жінка, 12 людей зазнали поранень.



На фото: с. Підлиман (Ізюмський р-н)

Фото: ХОВА

За добу ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Куп’янську внаслідок обстрілу загинула 55-річна жінка. Поранень зазнали шестеро чоловіків віком від 40 до 59 років.

У селі Кутьківка Дворічанської громади постраждали 39-річний і 59-річний чоловіки, а також 62-річна жінка.

Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура:

у Куп’янському районі – 2 адмінбудівлі, приміщення комунального підприємства, службовий автомобіль, магазин, 8 приватних будинків, газо- та електромережі;

в Ізюмському районі – 2 приватні будинки, гараж і господарчі споруди;

у Чугуївському районі – паркан і спеціалізований автомобіль.

Противник використовував різні типи озброєння, зокрема:

12 некерованих авіаційних ракет (НАР);

4 керовані авіабомби (КАБ);

3 ударні БпЛА (тип уточнюється);

1 дрон-камікадзе «Ланцет»;

7 дронів типу «Герань-2»;

1 БпЛА «Молнія»;

2 FPV-дрони.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби на Харківщині зафіксовано п’ять пожеж, спричинених атаками армії рф. Вогонь охопив житлові будинки, господарчі споруди, ліси та відкриту місцевість.