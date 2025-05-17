Російські обстріли пошкодили 10 населених пунктів Харківщини: є загибла та поранені

Протягом доби російські війська атакували цивільну інфраструктуру Харківщини з повітря і дронами. Загинула жінка, 12 людей зазнали поранень.
За добу ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
У Куп’янську внаслідок обстрілу загинула 55-річна жінка. Поранень зазнали шестеро чоловіків віком від 40 до 59 років.
У селі Кутьківка Дворічанської громади постраждали 39-річний і 59-річний чоловіки, а також 62-річна жінка.
Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура:
Противник використовував різні типи озброєння, зокрема:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби на Харківщині зафіксовано п’ять пожеж, спричинених атаками армії рф. Вогонь охопив житлові будинки, господарчі споруди, ліси та відкриту місцевість.
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