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17.05.2025  10:00   Рита Парфенова

У Харкові попереджають про сильний вітер і жовтий рівень небезпеки

У суботу, 17 травня, синоптики прогнозують посилення вітру до 15–20 м/с у Харкові та області. Водіїв і пішоходів закликають до обережності.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
У Харкові та області очікується ускладнення погодних умов. За прогнозами синоптиків, пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності – жовтий.
 
Сильний вітер може створювати додаткову небезпеку на дорогах, особливо на відкритих ділянках, мостах та естакадах.
 
Водіям радять дотримуватись наступних рекомендацій:
  • зменшити швидкість руху та дотримуватись безпечної дистанції;
  • уникати ризикованих маневрів;
  • у разі поганої видимості їхати з увімкненими ближніми фарами та протитуманними ліхтарями;
  • заздалегідь знижувати швидкість перед перехрестями, поворотами та пішохідними переходами;
  • обов’язково користуватися пасками безпеки – як дорослим, так і дітям.
У разі виникнення надзвичайної ситуації слід телефонувати за номером 102.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у зв’язку з несприятливими погодними умовами комунальники тимчасово замінили державний прапор на головному флагштоку Харкова на менший за розміром.
Тэги:  негода, вітер, харків
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