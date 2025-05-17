17.05.2025 10:00 Рита Парфенова

У Харкові попереджають про сильний вітер і жовтий рівень небезпеки

У суботу, 17 травня, синоптики прогнозують посилення вітру до 15–20 м/с у Харкові та області. Водіїв і пішоходів закликають до обережності.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

У Харкові та області очікується ускладнення погодних умов. За прогнозами синоптиків, пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Сильний вітер може створювати додаткову небезпеку на дорогах, особливо на відкритих ділянках, мостах та естакадах.

Водіям радять дотримуватись наступних рекомендацій:

зменшити швидкість руху та дотримуватись безпечної дистанції;

уникати ризикованих маневрів;

у разі поганої видимості їхати з увімкненими ближніми фарами та протитуманними ліхтарями;

заздалегідь знижувати швидкість перед перехрестями, поворотами та пішохідними переходами;

обов’язково користуватися пасками безпеки – як дорослим, так і дітям.

У разі виникнення надзвичайної ситуації слід телефонувати за номером 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у зв’язку з несприятливими погодними умовами комунальники тимчасово замінили державний прапор на головному флагштоку Харкова на менший за розміром.