17.05.2025 10:00 Рита Парфенова
У Харкові попереджають про сильний вітер і жовтий рівень небезпеки
У суботу, 17 травня, синоптики прогнозують посилення вітру до 15–20 м/с у Харкові та області. Водіїв і пішоходів закликають до обережності.
Фото з відкритих джерел
У Харкові та області очікується ускладнення погодних умов. За прогнозами синоптиків, пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності – жовтий.
Сильний вітер може створювати додаткову небезпеку на дорогах, особливо на відкритих ділянках, мостах та естакадах.
Водіям радять дотримуватись наступних рекомендацій:
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зменшити швидкість руху та дотримуватись безпечної дистанції;
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уникати ризикованих маневрів;
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у разі поганої видимості їхати з увімкненими ближніми фарами та протитуманними ліхтарями;
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заздалегідь знижувати швидкість перед перехрестями, поворотами та пішохідними переходами;
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обов’язково користуватися пасками безпеки – як дорослим, так і дітям.
У разі виникнення надзвичайної ситуації слід телефонувати за номером 102.
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