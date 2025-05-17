17.05.2025 10:20

Харків презентував дитячі проєкти на міжнародній конференції у Братиславі

Представниця міста зустрілася з послом України у Словаччині та обговорила підтримку Харкова в рамках європейської ініціативи для захисту прав дітей.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харків вдруге долучився до міжнародної конференції «Start with Children», що проходить у столиці Словаччини Братиславі. Місто взяло участь у заході на запрошення мера Братислави Матуша Валло.

Харків представляла радниця міського голови та Почесна амбасадорка міста у Словаччині Тетяна Столяренко. У межах конференції вона провела зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Словацькій Республіці Мирославом Кастраном.

Під час заходу Тетяна Столяренко представила проєкти, реалізовані в рамках програми «Альянс мерів Європи заради дітей», та обговорила можливості подальшої допомоги Харкову, зокрема підтримки дітей у прифронтовому місті.

«Цей форум об’єднує міста, які ставлять добробут дітей у центр місцевої політики. Для Харкова, що щодня стикається з викликами війни, участь у програмі – це можливість не лише ділитися власним досвідом, а й заручитися підтримкою європейських партнерів. Ми презентували проєкт, спрямований на створення безпечного, сучасного та доступного простору для дітей у Харкові», – зазначила Тетяна Столяренко.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на конференції у Литві Харків представив свої підходи до досягнення кліматичної нейтральності та заявив про зацікавленість у приєднанні до програми ЄС «SUN4Ukraine».