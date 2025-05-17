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17.05.2025  10:52   

На Харківському напрямку за добу знищено понад 140 одиниць техніки та 88 ворожих укриттів

Окупанти здійснили понад 750 обстрілів і використали 125 дронів-камікадзе. Сили оборони завдали противнику значних втрат у живій силі та техніці.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 17 травня ситуація в операційній зоні ОТУ «Харків» залишається складною, проте контрольованою. Протягом минулої доби російські війська здійснили два авіаудари із застосуванням чотирьох керованих авіабомб (КАБ), використали 125 дронів-камікадзе та здійснили 750 обстрілів позицій українських військових.

Противник п’ять разів намагався атакувати сили оборони в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Кам’янка.

Втрати ворога за добу склали 51 особу, з яких 22 – безповоротні. Окрім того, українські військові знищили або пошкодили 142 одиниці озброєння та техніки, серед них:

  • 1 танк;
  • 1 бойова броньована машина;
  • 1 артилерійська система;
  • 28 автомобілів;
  • 86 безпілотників;
  • 25 одиниць спеціальної техніки.

Також знищено:

  • 88 укриттів для особового складу;
  • 1 склад із боєприпасами;
  • 5 місць зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Українські сили оборони продовжують успішно стримувати наступ противника та виконують завдання з оборони на Харківському напрямку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські захисники відбили дев’ять атак ворога на Харківщині.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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