17.05.2025 09:01 Рита Парфенова

Українські захисники відбили дев’ять атак ворога на Харківщині

Російські війська здійснили п’ять штурмів на Харківському напрямку та чотири – на Куп’янському. Сили оборони тримають позиції.

Протягом минулої доби противник не полишав спроб прорвати українську оборону на Харківщині. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські війська п’ять разів штурмували позиції наших захисників у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки в напрямках Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового – всі були відбиті.

Окрім штурмів, противник завдавав авіаударів по районах населених пунктів Тимофіївка, Хатнє та Крейдянка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби на Харківщині зафіксовано п’ять пожеж, спричинених атаками армії рф. Вогонь охопив житлові будинки, господарчі споруди, ліси та відкриту місцевість.