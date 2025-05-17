На Харківщині через ворожі обстріли за добу сталося п’ять пожеж

Протягом останньої доби на Харківщині зафіксовано п’ять пожеж, спричинених атаками армії рф. Вогонь охопив житлові будинки, господарчі споруди, ліси та відкриту місцевість.
Протягом доби в Ізюмському та Куп’янському районах Харківської області внаслідок обстрілів російських військ виникло п’ять пожеж. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У селі Підлиман Борівської громади керована авіабомба влучила в приватний будинок. Загорілися конструкції оселі на площі 55 кв. м. Сусідній будинок зруйновано, ще один – пошкоджено, як і гараж із господарською спорудою. Люди не постраждали.
У Катеринівці Великобурлуцької громади дрон-камікадзе спричинив займання сухої рослинності на площі 1,5 га.
У місті Куп’янськ внаслідок обстрілу реактивною артилерією зайнявся приватний будинок – вигоріло 20 кв. м. Також через обстріли з РСЗВ спалахнули кілька осередків вогню в лісі біля Новоплатонівки Борівської громади. Загальна площа займання сягнула 3,4 га. Пожежники працювали під загрозою повторних атак.
Уночі 17 травня ворожий дрон уразив адмінбудівлю в селі Семенівка Шевченківської громади. Пожежа охопила 2 кв. м, також загорілася будівля колишнього сільгосппідприємства – площа займання становила 400 кв. м.
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Крім того, під час побутових пожеж постраждала одна людина, ще одну вдалося врятувати.
Загалом впродовж доби з 16 по 17 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 30 разів виїжджали на виклики. Із них:
Піротехніки ДСНС за добу вилучили та знешкодили 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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