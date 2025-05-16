16.05.2025 08:50 Рита Парфенова
На Харківщині за добу постраждали чотири населені пункти – поранено літню жінку
Унаслідок нових російських обстрілів на Харківщині пошкоджено житло, бібліотеку, електромережі та базу відпочинку. Постраждала 88-річна жінка.
На фото: с. Підлиман
Фото: Борівська седлищна рада
Протягом минулої доби російські війська атакували чотири населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів у селі Малий Бурлук Великобурлуцької громади поранено 88-річну жінку.
Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура в кількох районах області:
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Куп’янський район – пошкоджено приватний будинок, приміщення бібліотеки та електромережі;
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Ізюмський район – пошкоджено п’ять приватних будинків і базу відпочинку;
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Харківський район – пошкоджено приватний будинок.
Російські війська використовували різні види озброєння, зокрема три некеровані авіаційні ракети (НАР) та чотири керовані авіабомби (КАБ).
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писав, що протягом минулої доби російські війська штурмували позиції
Сил оборони поблизу низки населених пунктів.
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