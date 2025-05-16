    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині за добу постраждали чотири населені пункти – поранено літню жінку
16.05.2025  08:50   Рита Парфенова

На Харківщині за добу постраждали чотири населені пункти – поранено літню жінку

Унаслідок нових російських обстрілів на Харківщині пошкоджено житло, бібліотеку, електромережі та базу відпочинку. Постраждала 88-річна жінка.


На фото: с. Підлиман
Фото: Борівська седлищна рада
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом минулої доби російські війська атакували чотири населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів у селі Малий Бурлук Великобурлуцької громади поранено 88-річну жінку.
 
Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура в кількох районах області:
  • Куп’янський район – пошкоджено приватний будинок, приміщення бібліотеки та електромережі;
  • Ізюмський район – пошкоджено п’ять приватних будинків і базу відпочинку;
  • Харківський район – пошкоджено приватний будинок.
Російські війська використовували різні види озброєння, зокрема три некеровані авіаційні ракети (НАР) та чотири керовані авіабомби (КАБ).
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська штурмували позиції Сил оборони поблизу низки населених пунктів.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.05 Надзвичайні події Подробиці атаки дрона на комунальне підприємство в Куп’янську: загинула жінка, четверо поранені (фото) 16.05 Надзвичайні події У Куп’янську росіяни вдарили FPV-дроном по авто комунальників: загинула жінка, четверо поранено 16.05 Надзвичайні події Прокуратура розслідує авіаудари по Куп’янщині: поранено 88-річну жінку (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 