На Харківщині за добу постраждали чотири населені пункти – поранено літню жінку

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Гороскоп на 16 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Краще не братися за серйозні завдання – ризик зіпсувати все надто високий. Присвятіть день відпочинку, щоб завтра діяти ефективніше.

Прогноз погоди у Харкові на 16 травня Сьогодні в Харкові пануватиме хмарність. Незважаючи на похмуре небо, день пройде без дощу – опадів не очікується.