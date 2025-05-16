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16.05.2025  09:23   

Прокуратура розслідує авіаудари по Куп’янщині: поранено 88-річну жінку (фото)

Унаслідок російських авіаударів по селу Малий Бурлук та місту Купʼянськ 15 травня постраждала 88-річна жінка, зруйновано приватні й багатоповерхові будинки. Правоохоронці розслідують воєнні злочини.

Новини Харкова: внаслідок авіаобстрілу Куп’янщини поранена жінка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Правоохоронці зафіксували наслідки російських авіаударів, що сталися ввечері 15 травня на Куп’янщині. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Новини Харкова: внаслідок авіаобстрілу Куп’янщини поранена жінка
 
Близько 21:30 окупанти вдарили з повітря по селу Малий Бурлук. Внаслідок атаки поранення отримала 88-річна жінка. У селі пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.
 
Приблизно за пів години після цього під авіаударом опинився й Куп’янськ. У місті пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків і три багатоповерхівки. За попередньою інформацією, російські війська застосували по місту авіабомбу ФАБ-1500 з УМПК. Обійшлося без постраждалих.
 
Новини Харкова: внаслідок авіаобстрілу Куп’янщини поранена жінка
 
Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для фіксації злочинів російських військових проти мирного населення.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок нових російських обстрілів на Харківщині пошкоджено житло, бібліотеку, електромережі та базу відпочинку. Постраждала 88-річна жінка.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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