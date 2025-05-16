У Куп’янську росіяни вдарили FPV-дроном по авто комунальників: загинула жінка, четверо поранено

Вранці 16 травня російські війська атакували місто Куп’янськ FPV-дроном. Загинула працівниця комунального підприємства, ще четверо чоловіків дістали поранення, троє з них — у лікарні.
Інформацію підтверджено місцевою владою та оперативними службами. Триває фіксація злочину правоохоронними органами.
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Краще не братися за серйозні завдання – ризик зіпсувати все надто високий. Присвятіть день відпочинку, щоб завтра діяти ефективніше.
Сьогодні в Харкові пануватиме хмарність. Незважаючи на похмуре небо, день пройде без дощу – опадів не очікується.
З 2018 року 16 травня відзначається Міжнародний день світла.
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