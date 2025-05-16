16.05.2025 09:38 Рита Парфенова

У Куп’янську росіяни вдарили FPV-дроном по авто комунальників: загинула жінка, четверо поранено

Вранці 16 травня російські війська атакували місто Куп’янськ FPV-дроном. Загинула працівниця комунального підприємства, ще четверо чоловіків дістали поранення, троє з них — у лікарні.

Ранком 16 травня, близько 8:00, російські війська здійснили атаку по місту Куп’янськ Харківської області з використанням FPV-дрона. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок влучання загинула 55-річна жінка. Ще четверо працівників комунальної служби — чоловіки віком 58, 49, 40 та 53 роки — отримали поранення. Трьох із них госпіталізовано.

Під час атаки пошкоджено службовий автомобіль підприємства, що займається благоустроєм міста.

Інформацію підтверджено місцевою владою та оперативними службами. Триває фіксація злочину правоохоронними органами.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок російських авіаударів по селу Малий Бурлук та місту Купʼянськ 15 травня постраждала 88-річна жінка, зруйновано приватні й багатоповерхові будинки. Правоохоронці розслідують воєнні злочини.