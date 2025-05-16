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16.05.2025  09:38   Рита Парфенова

У Куп’янську росіяни вдарили FPV-дроном по авто комунальників: загинула жінка, четверо поранено

Вранці 16 травня російські війська атакували місто Куп’янськ FPV-дроном. Загинула працівниця комунального підприємства, ще четверо чоловіків дістали поранення, троє з них — у лікарні.

вибух
 
Ранком 16 травня, близько 8:00, російські війська здійснили атаку по місту Куп’янськ Харківської області з використанням FPV-дрона. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Унаслідок влучання загинула 55-річна жінка. Ще четверо працівників комунальної служби — чоловіки віком 58, 49, 40 та 53 роки — отримали поранення. Трьох із них госпіталізовано.
 
Під час атаки пошкоджено службовий автомобіль підприємства, що займається благоустроєм міста.

Інформацію підтверджено місцевою владою та оперативними службами. Триває фіксація злочину правоохоронними органами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок російських авіаударів по селу Малий Бурлук та місту Купʼянськ 15 травня постраждала 88-річна жінка, зруйновано приватні й багатоповерхові будинки. Правоохоронці розслідують воєнні злочини.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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