У Харкові тимчасово закрито вихід №2 на станції метро «Захисників України»

16 травня пішохідний вихід №2 на станції метро «Захисників України» тимчасово недоступний для пасажирів через ремонт. Обмеження діятиме до 17:00.
Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.
У п'ятницю, 16 травня, на станції метро «Захисників України» в Харкові тимчасово закрито вихід №2, який веде у бік вулиці Молочної. Обмеження введено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.
Згідно з повідомленням КП «Харківський метрополітен», вихід буде недоступним до 17:00 цього ж дня.
Адміністрація приносить вибачення за тимчасові незручності та закликає пасажирів користуватися альтернативними виходами.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Чернишевській на місяць заборонений рух транспорту.
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Краще не братися за серйозні завдання – ризик зіпсувати все надто високий. Присвятіть день відпочинку, щоб завтра діяти ефективніше.
Сьогодні в Харкові пануватиме хмарність. Незважаючи на похмуре небо, день пройде без дощу – опадів не очікується.
З 2018 року 16 травня відзначається Міжнародний день світла.
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