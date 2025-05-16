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16.05.2025  09:58   Рита Парфенова

У Харкові тимчасово закрито вихід №2 на станції метро «Захисників України»

16 травня пішохідний вихід №2 на станції метро «Захисників України» тимчасово недоступний для пасажирів через ремонт. Обмеження діятиме до 17:00.

метро харків

Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.

У п'ятницю, 16 травня, на станції метро «Захисників України» в Харкові тимчасово закрито вихід №2, який веде у бік вулиці Молочної. Обмеження введено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Згідно з повідомленням КП «Харківський метрополітен», вихід буде недоступним до 17:00 цього ж дня.

Адміністрація приносить вибачення за тимчасові незручності та закликає пасажирів користуватися альтернативними виходами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Чернишевській на місяць заборонений рух транспорту.

Тэги:  метро, харків
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