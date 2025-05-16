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16.05.2025  08:25   Рита Парфенова

У Куп'янську та Підлимані сталися пожежі через обстріли – ДСНС

Російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Харківщини: внаслідок обстрілів виникли пожежі в адміністративній будівлі та приватних будинках.

рятувальник дснс

Протягом доби з 15 по 16 травня на Харківщині рятувальники зафіксували дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У місті Куп’янськ після повторного удару загорілася двоповерхова адміністративна будівля. Вогонь охопив площу 500 кв. м.

Ще один випадок зафіксовано в селі Підлиман Борівської громади Ізюмського району. Унаслідок бомбардування авіацією РФ зайнялися конструктивні елементи трьох приватних дерев’яних будинків. Загальна площа займання склала 250 кв. м.

Загалом за добу підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 21 оперативний виїзд. Серед них:

  • 9 – на ліквідацію пожеж, дві з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів;
  • 7 – надання допомоги населенню;
  • 5 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС за цей період вилучили та знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська штурмували позиції Сил оборони поблизу низки населених пунктів.

 

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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