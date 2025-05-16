16.05.2025 08:14 Рита Парфенова

Окупанти здійснили 10 атак на Харківському та Куп’янському напрямках

Протягом минулої доби російські війська штурмували позиції Сил оборони поблизу низки населених пунктів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку минулої доби зафіксовано шість спроб наступу з боку російських військ. Бойові дії тривали поблизу Вовчанська, Глибокого, а також у напрямках Високої Яруги, Довгенького та Кудіївки.

Ще чотири ворожі атаки відбулися на Куп’янському напрямку. Окупанти намагалися прорвати оборону в бік Піщаного, а також у районах населених пунктів Загризове та Кругляківка. Усі спроби були відбиті Силами оборони України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що президент України повідомів про початок нового наступу росіян, головний напрямок – сусідня з Харківщиною область.