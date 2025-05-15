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15.05.2025  17:34   Дмитро Колонєй

Росіяни почали наступ на Україну - Володимир Зеленський

Президент України повідомів про наступ росіян, головний напрямок - сусідня з Харківщиною область.


Росіяни почали наступ на Україну - Володимир Зеленський

Як повідомляє РЕДПОСТ, Володимир Зеленський, країна-агресорка почала наступ на Україну на всіх напрямках. Але головний удар росіян спрямований на Сумську область. Тут зосереджено 70 тисяч військ.

Раніше про наступ росіян поінформували в ОТУ "Харків". 

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Нагадаємо, РЕДПОСТ наводив прогноз воєнного експерта про підготовку РФ до наступу.    

Тэги:  агрессия россии, наступ, харків
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