15.05.2025 17:34 Дмитро Колонєй

Росіяни почали наступ на Україну - Володимир Зеленський

Президент України повідомів про наступ росіян, головний напрямок - сусідня з Харківщиною область.



Росіяни почали наступ на Україну - Володимир Зеленський



Як повідомляє РЕДПОСТ, Володимир Зеленський, країна-агресорка почала наступ на Україну на всіх напрямках. Але головний удар росіян спрямований на Сумську область. Тут зосереджено 70 тисяч військ.

Раніше про наступ росіян поінформували в ОТУ "Харків".

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Нагадаємо, РЕДПОСТ наводив прогноз воєнного експерта про підготовку РФ до наступу.