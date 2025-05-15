Росіяни почали наступ на Україну - Володимир Зеленський

Президент України повідомів про наступ росіян, головний напрямок - сусідня з Харківщиною область.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Володимир Зеленський, країна-агресорка почала наступ на Україну на всіх напрямках. Але головний удар росіян спрямований на Сумську область. Тут зосереджено 70 тисяч військ.
Раніше про наступ росіян поінформували в ОТУ "Харків".
Нагадаємо, РЕДПОСТ наводив прогноз воєнного експерта про підготовку РФ до наступу.
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Хороший день, щоб довести до кінця давні справи, хоч і не ідеально. Практичність допоможе уникнути помилок і тримати ситуацію під контролем.
У Харкові очікується похмура погода протягом усього дня. Небо проясниться лише вночі. Опадів синоптики не прогнозують.
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