02.05.2024 19:00 Дмитро Колонєй

Харків спробують взяти в напівкільце - прогноз експерта

З якою метою наступатиме Росія на Харків у травні поінформував Олександр Мусієнко.



Харків спробують взяти в напівкільце - прогноз експерта



Як повідомляє РЕДПОСТ , керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі Radio NV розповів, чого очікувати від «важкого травня».

На його думку ворог буде наступати. Імовірно, українським військам при цьому доведеться відступати на сході. Поки ми накопичимо зброю, найімовірніше, це може бути сценарій, який може відбуватися.

Також з північного сходу може бути загострення, можуть бути наступальні дії російських військ на Харківщину, на Сумщину. Вони можуть відрізнятися. На Сумщині - рейдові дії, ДРГ, найімовірніше; на Харківщині - це спроба завдати охоплюючого удару і взяття Харкова в напівкільце. Це можливі дії, які може ворог застосовувати.

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Відповідно, це розтягує лінію оборони українських військ і створює додаткові напрямки. На півдні, я думаю, нічого відбуватися не буде, з точки зору значної активізації ворога, яка б чимось великим загрожувала.

Схід і північ. Думаю, що під час так званої інавгураційної промови [диктатор Володимир] Путін скаже якісь речі. Що в Росії відбулись вибори, «бачите, мене переобрали», а в Україні виборів немає. Буде розкачувати російська пропаганда інформаційно-психологічні операції щодо цього про начебто якусь нелегітимність президента України. Згадає про санітарну зону. І можуть спробувати посилити терор, ракетні атаки. Під це треба загострювати бойові дії на Харківщині і Сумщині. Це все буде відбуватися якраз під цю істерію.

Війна триває, і переживати треба всім так чи інакше. Але на мою думку, ознак того, що удар буде спрямований безпосередньо на Харків, немає.

Але є ознаки того, що бойові дії на Харківщині, дійсно, можуть загостритися. Як на куп’янському напрямку, так і на харківському, слобожанському, такі підстави, думаю, є. Принаймні, є певні ознаки, які свідчать про те, що ворог може до цього готуватися.

Чи скористається він цим, чи ні? Покаже час. Але сил явно саме [для руху] на Харків недостатньо. Тому я думаю, що вони саме на Харків наступати і не будуть. А будуть пробувати з північної, західної, східної частини брати в напівоточення місто і перевізати логістику. Ось це може бути намір ворога на цьому етапі.