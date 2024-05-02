02.05.2024 19:43
Харків'ян запрошують взяти участь у Всеукраїнському до Дня Європи
Харків'яни можуть подати на власні творчі проєкти у п’яти номінаціях.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Національним Фестивалем «Код Нації» оголошується проведення Всеукраїнського конкурсу до Дня Європи, який відзначається 9 травня.
Головною метою Конкурсу є прагнення підвищити обізнаність про Європу та європейські цінності, її культурне, політичне та історичне надбання серед українського народу; утворення платформи для самовираження та розвитку власних талантів учасників в межах європейської тематики; утвердження європейської ідентичності українського народу та незворотності європейського та євроатлантичного курсу України.
На Конкурс усі охочі можуть подати власні творчі проєкти у п’яти номінаціях:
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образотворчі роботи,
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відеороботи,
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есе на тему «Україна - це Європа»,
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музичні та декоративно-ужиткові роботи.
Подача заявок на Конкурс відбувається з 1 травня по 31 травня на сайті за посиланням.
Оцінювання творчих проєктів триватиме до 9 червня, а оголошення переможців Конкурсу відбудеться 10 червня на офіційних сторінках Фестивалю в соціальних мережах.
Також освітня платформа Фестивалю пропонує скласти тестування про Європу. Зареєструватися на нього можна з 1 до 24 травня на сторінці за цим посиланням. Скласти тестування можна з 9 до 31 травня, а отримати сертифікат знавця Європи одразу після його складання.
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