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02.05.2024  18:13   Дмитро Колонєй

Під Харковом знайдено мертвим зниклого безвісті волонтера

Розшуки Романа Губського з Харкова тривали майже два роки.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 38-річний волонтер Роман Губський, який у Харкові, зокрема, розвозив ліки, зник на початку липня 2022 року при дещо загадкових обставинах. 6 липня 2022 року він поїхав з друзями на дачу у село Світанок неподалік від Рогані.
 
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Там познайомився з якоюсь компанією, повернувся до своїх друзів та сказав їм, що піде до нових знайомих. Хтось бачив, як Роман перепливав озеро.
 
Останній раз був у мережі о 22:00, 7 липня зв'язок із ним пропав.
 
Нажаль, розшуки, які весь цей час тривали, закінчилися сумною звісткою від ПРЗ "Мілена". Пошуковики встановили смерть чоловіка.
 
Найщиріші співчуття рідним та близьким.
 
Тэги:  смерть, розшук, харків
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