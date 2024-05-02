02.05.2024 18:13 Дмитро Колонєй
Під Харковом знайдено мертвим зниклого безвісті волонтера
Розшуки Романа Губського з Харкова тривали майже два роки.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 38-річний волонтер Роман Губський, який у Харкові, зокрема, розвозив ліки, зник
на початку липня 2022 року при дещо загадкових обставинах. 6 липня 2022 року він поїхав з друзями на дачу у село Світанок неподалік від Рогані.
Там познайомився з якоюсь компанією, повернувся до своїх друзів та сказав їм, що піде до нових знайомих. Хтось бачив, як Роман перепливав озеро.
Останній раз був у мережі о 22:00, 7 липня зв'язок із ним пропав.
Нажаль, розшуки, які весь цей час тривали, закінчилися сумною звісткою від ПРЗ "Мілена". Пошуковики встановили смерть чоловіка.
Найщиріші співчуття рідним та близьким.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости