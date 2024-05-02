02.05.2024 18:13 Дмитро Колонєй

Під Харковом знайдено мертвим зниклого безвісті волонтера

Розшуки Романа Губського з Харкова тривали майже два роки.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 38-річний волонтер Роман Губський, який у Харкові, зокрема, розвозив ліки, зник на початку липня 2022 року при дещо загадкових обставинах. 6 липня 2022 року він поїхав з друзями на дачу у село Світанок неподалік від Рогані.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Там познайомився з якоюсь компанією, повернувся до своїх друзів та сказав їм, що піде до нових знайомих. Хтось бачив, як Роман перепливав озеро.

Останній раз був у мережі о 22:00, 7 липня зв'язок із ним пропав.

Нажаль, розшуки, які весь цей час тривали, закінчилися сумною звісткою від ПРЗ "Мілена". Пошуковики встановили смерть чоловіка. Найщиріші співчуття рідним та близьким.