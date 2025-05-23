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23.05.2025  15:51   Дмитро Колонєй

Стали відомі завдання літнього наступу росіян на Харківщині

Як росіяне уявляють собі результати літньо-осіннього просування на Харківщині та ще п'яти областях України

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, країна-агресорка в результаті наступу влітку збирається створити «буферну зону» глибиною в 15-20 км у Сумській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Днепропетровській та Чернигівській областях.
 
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Ще одна мета літньо-осіннього наступу — повністю захопити Донеччину та Луганщину.
 
 
Тэги:  агрессия россии, наступ, харків
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