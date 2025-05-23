23.05.2025 16:45 Дмитро Колонєй

Уже можна готуватися до боїв за Харків і Суми - військовий експерт

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін прокоментував наступальні плани росіян щодо Харкова та області.

Як повідомляє РЕДПОСТ, коментуючи заяви росіян щодо мети літнього наступу, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін зазначив:

Уже можна готуватися до боїв за Харків і Суми. Не буде ніякої «буферної зони» — це вже стануть їхні території. Росіяни навіть не приховують, що планують наступати далі.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про плани росіян на літній наступ та створення «буферної зони» на Харківщині та ще шости областях України.