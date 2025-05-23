Уже можна готуватися до боїв за Харків і Суми - військовий експерт

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін прокоментував наступальні плани росіян щодо Харкова та області.
Як повідомляє РЕДПОСТ, коментуючи заяви росіян щодо мети літнього наступу, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін зазначив:
Уже можна готуватися до боїв за Харків і Суми. Не буде ніякої «буферної зони» — це вже стануть їхні території. Росіяни навіть не приховують, що планують наступати далі.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про плани росіян на літній наступ та створення «буферної зони» на Харківщині та ще шости областях України.
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Фінансові питання вийдуть на перший план – будьте уважні з витратами та доходами. День підходить для аналізу фінансів, але не для серйозних рішень або великих покупок.
У Харкові хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів.
Із 2018 року 23 травня відзначається День морської піхоти України.
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