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23.05.2025  16:45   Дмитро Колонєй

Уже можна готуватися до боїв за Харків і Суми - військовий експерт

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін прокоментував наступальні плани росіян щодо Харкова та області.

Готуватися до боїв за Харків і Суми вважає за потрібне військовий експерт: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, коментуючи заяви росіян щодо мети літнього наступу, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін зазначив: 

Уже можна готуватися до боїв за Харків і Суми. Не буде ніякої «буферної зони» — це вже стануть їхні території. Росіяни навіть не приховують, що планують наступати далі.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про плани росіян на літній наступ та створення «буферної зони» на Харківщині та ще шости областях України.

 

Тэги:  агрессия россии, прогноз, харків, наступ
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