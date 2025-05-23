23.05.2025 17:16 Дмитро Колонєй
Ремонт мереж на найдовшому проспекті Харкова змінить маршрут двох трамваїв
Як ходитиме електротранспорт й тимчасовий автобус та на який час введені зміни розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.
Ремонт мереж на найдовшому проспекті Харкова змінить маршрут двох трамваїв
Як повідомляє РЕДПОСТ
, через необхідніст проведення ремонтних робіт на тепломережах у районі будинку №52 на пр. Героїв Харкова, з 8:00 24 травня до 20:00 27 травня 2025 року буде
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обмежений рух транспорту на пр. Героїв Харкова, в районі перехрестя з вул. Військовою та
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припинений рух трамваїв на пр. Героїв Харкова, на ділянці від майдану Захисників України до майдану Конституції.
Пропуск транспорту здійснюватиметься вільними від виконання робіт смугами руху.
Трамваї №5 курсуватиме за таким маршрутом:
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розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;
Трамваї №6 ходитиме таким шляхом:
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розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон».
Тимчасовий автобус їздитиме так:
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ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбусів) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – узвіз Соборний – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбусів).
Графік руху автобусу: з 7:00 до 19:00.
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