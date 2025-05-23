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23.05.2025  17:16   Дмитро Колонєй

Ремонт мереж на найдовшому проспекті Харкова змінить маршрут двох трамваїв

Як ходитиме електротранспорт й тимчасовий автобус та на який час введені зміни розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


Ремонт мереж на найдовшому проспекті Харкова змінить маршрут двох трамваїв
Як повідомляє РЕДПОСТ, через необхідніст проведення ремонтних робіт на тепломережах у районі будинку №52 на пр. Героїв Харкова, з 8:00 24 травня до 20:00 27 травня 2025 року буде
 
  • обмежений рух транспорту на пр. Героїв Харкова, в районі перехрестя з вул. Військовою та
  • припинений рух трамваїв на пр. Героїв Харкова, на ділянці від майдану Захисників України до майдану Конституції.
 
Пропуск транспорту здійснюватиметься вільними від виконання робіт смугами руху.
 

Трамваї №5 курсуватиме за таким маршрутом:

 
  • розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

Трамваї №6 ходитиме таким шляхом:

 
  • розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон».
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Тимчасовий автобус їздитиме так:

 
  • ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбусів) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – узвіз Соборний – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України –  вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбусів).
 
Графік руху автобусу: з 7:00 до 19:00.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про введення нового та подовження діючих маршрутів та обмеження руху на Чорноглазівській вулиці. 
 
Тэги:  транспорт, маршрут, харків, трамвай, ремонт
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