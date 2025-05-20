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20.05.2025  21:39   Дмитро Колонєй

Тимчасово забудьте про вільний проїзд вулицею Чорноглазівською у Харкові

Чому обмежено проїзд вулицею та на який термін розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


Тимчасово забудьте про вільний проїзд вулицею Чорноглазівською у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, через проведення робіт на газопроводі до 13 червня 2025 року обмежений рух транспорту на вул. Чорноглазівській, в районі будинку №28.
 
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Пропуск транспорту здійснюється  вільною від виконання робіт смугою руху.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Чернишевській на місяць заборонений рух транспорту.
Тэги:  транспорт, рух, харків
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