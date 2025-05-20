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20.05.2025  21:07   

В Україні створили першу мотоциклетну роту (відео)

Підрозділ воїнів-байкерів з'явилася у складі 425-го окремого штурмового полку «СКАЛА».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у складі 425-го окремого штурмового полку «СКАЛА» сформовано першу в Збройних Силах України штурмову мотоциклетну роту.
 
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Під час підготовки бійці провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу в русі, випустивши тисячі набоїв.
 
У результаті маємо сучасну “кавалерію”, основне завдання якої — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару.
 
 
Тэги:  подія, агрессия россии
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