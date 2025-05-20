20.05.2025 20:33 Дмитро Колонєй

В Україні зросли ціни на вершкове масло

Про це свідчить аналітика Держстату.



В Україні зросли ціни на вершкове масло



Як повідомляє РЕДПОСТ , згідно даним Держстату, порівнюючи з квітнем 2024 року, значно подорожчало вершкове масло. річне зростання становить 35,8%. Тоді продукт коштував 79,5 грн за 200 г, що суттєво менше за поточні ціни.

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У квітні 2025 року середня споживча ціна на продукт в Україні зросла на 0,8%, досягнувши 107,98 грн за 200 грамів. Цей темп зростання виявився нижчим порівняно з попередніми місяцями: у березні середня ціна становила 107,81 грн за аналогічний обсяг продукту.