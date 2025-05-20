Стало відомо, коли в Україні запрацюють камери, які фіксуватимуть проїзд на червоний і жовтий сигнали світлофора

20.05.2025 20:00 Дмитро Колонєй

Скільки складатиме штраф за порушення.

Камери автофіксації проїзду на червоне світло (LRC) фіксватимуть за допомогою фото- або відеозйомки проїзд транспортних засобів на заборонений сигнал світлофора, тобто на червоне світло та на жовте світло, оскільки жовтий сигнал попереджає про наступну зміну світлофора на червоний.

Система аналізує знімок і визначає, чи було порушення.

Дані про порушення передаються до центру обробки інформації, де складається протокол про адміністративне правопорушення.