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20.05.2025  20:00   Дмитро Колонєй

Стало відомо, коли в Україні запрацюють камери, які фіксуватимуть проїзд на червоний і жовтий сигнали світлофора

Скільки складатиме штраф за порушення.

Запрацюють камери, які фіксуватимуть проїзд на червоний і жовтий сигнали світлофора в Україні, коли саме
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Україні запрацюють камери, які фіксуватимуть проїзд на червоний і жовтий сигнали світлофора. Станеться це вже до кінця року. Штраф за це порушення складатиме 510 грн.
 
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Камери автофіксації проїзду на червоне світло (LRC) фіксватимуть за допомогою фото- або відеозйомки  проїзд транспортних засобів на заборонений сигнал світлофора, тобто на червоне світло та на жовте світло, оскільки жовтий сигнал попереджає про наступну зміну світлофора на червоний. 
 
Система аналізує знімок і визначає, чи було порушення. 
Дані про порушення передаються до центру обробки інформації, де складається протокол про адміністративне правопорушення. 

 

Тэги:  штраф, камери, пдр, світлофор
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