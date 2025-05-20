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20.05.2025  19:19   Дмитро Колонєй

Хто може отримати щомісячну допомогу до 1000 гривень

В Україні набули чинності нові правила, що передбачають додаткову фінансову підтримку.


Фото: Дмитро Колонєй
Як повідомляє РЕДПОСТ, нові правила, які набули чинності у травні 2025 року, передбачають, що найвразливіші люди похилого віку, які через стан здоров’я потребують постійної допомоги, можуть претендувати на щомісячну доплату у розмірі 944 гривні, якщо відповідають наступним умовам, бо пенсіонер
 
  • має бути 80 років і більше
  • отримувати пенсію за віком;
  • проживати самостійно, без родичів чи опікунів;
  • мати підтверджену потребу у сторонньому догляді через стан здоров’я.

Варто зазначити,

  • що пенсіонери, які отримують виплати, наприклад, за інвалідністю, не мають права на цю доплату.
  • потреба у догляді має бути підтверджена медичною комісією та документально оформлена.
  • доплата становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей мінімум дорівнює 2 361 грн, отже розмір надбавки — 944,4 грн.
 

Для призначення виплати пенсіонеру слід звернутися з відповідною заявою та надати:

 
  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • висновок ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) про потребу у догляді.
  • довідку з Пенсійного фонду, яка підтверджує відсутність аналогічної надбавки.
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Тэги:  допомога, гроші
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