20.05.2025 19:19 Дмитро Колонєй
Хто може отримати щомісячну допомогу до 1000 гривень
В Україні набули чинності нові правила, що передбачають додаткову фінансову підтримку.
Фото: Дмитро Колонєй
Як повідомляє РЕДПОСТ
, нові правила, які набули чинності у травні 2025 року, передбачають, що найвразливіші люди похилого віку, які через стан здоров’я потребують постійної допомоги, можуть претендувати
на щомісячну доплату у розмірі 944 гривні, якщо відповідають наступним умовам, бо пенсіонер
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має бути 80 років і більше
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отримувати пенсію за віком;
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проживати самостійно, без родичів чи опікунів;
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мати підтверджену потребу у сторонньому догляді через стан здоров’я.
Варто зазначити,
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що пенсіонери, які отримують виплати, наприклад, за інвалідністю, не мають права на цю доплату.
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потреба у догляді має бути підтверджена медичною комісією та документально оформлена.
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доплата становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей мінімум дорівнює 2 361 грн, отже розмір надбавки — 944,4 грн.
Для призначення виплати пенсіонеру слід звернутися з відповідною заявою та надати:
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паспорт громадянина України;
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реєстраційний номер облікової картки платника податків;
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висновок ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) про потребу у догляді.
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довідку з Пенсійного фонду, яка підтверджує відсутність аналогічної надбавки.
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