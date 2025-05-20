20.05.2025 18:43 Дмитро Колонєй

У Харкові молодик погрожував людям гранатами

Що сталося на Салтовці розповіли поліцейські Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 19 травня 2025 року харківським поліцейським стало відомо, що невідомий погрожує підірвати гранату у громадському місці.

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Правоохоронці прибули, скрутили зловмисника. та встановили, що граната, якою погрожував молодик, не є військовим боєприпасом. Особу порушника встановлено. Це мешканець міста 22 років.

Слідчі відкрили кримінальне провадження про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Зловмиснику світить до шести років за гратами. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав з якої зброї стріляв чоловік з балкону у центрі Харкова.