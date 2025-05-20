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20.05.2025  18:06   Дмитро Колонєй

Маленьких митців Харкова запрошують взяти участь у творчому конкурсі

До Дня захисту дітей у Харкові проведуть акцію «Маленькі серця - великі мрії».


Маленьких митців Харкова запрошують взяти участь у творчому конкурсі
Як повідомляє РЕДПОСТ, у акції «Маленькі серця - великі мрії», організатором якої є Департамент освіти з ініціативи міського голови Ігоря Терехова, учасники зможуть позмагатися у двох номінаціях:
  • намалювати малюнок та
  • написати казку.
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Запрошуються учні міських закладів освіти. 
 
  • Художні роботи можна подати до 12:00 26 травня до Харківського центру професійного розвитку педагогічних працівників (вул. Чернишевська, 47).
  • Казки приймають з 23 до 29 травня 2025 року включно на електронну пошту: [email protected].
 
Найкращі малюнки будуть
  • представлені на виставці,
  • розміщені в галереї на сайті Харківської міської ради, на біл-бордах міста та за кордоном.
Казки переможців презентують
  • в ефірі міських радіостанцій,
  • опублікують на офіційній сторінці Департаменту освіти у фейсбук та ін.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що дівчина з Харкова визнана найкрасивішою серед українок на національному конкурсі «Mrs. Ukraine World 2025».
 
Тэги:  діти, конкурс, харків, свято
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