19.05.2025 20:55 Мирон Зелений

У Харкові вручили премію «Генерація Ніка» (фото)

Церемонія вручення першої премії «Генерація Ніка» - мистецької відзнаки, заснованої на честь художниці та поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула у 2024 році внаслідок російського ракетного удару, відбулася 19 травня в Харкові.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Участь у конкурсі взяли понад 170 митців віком від 16 до 21 року з різних куточків України. У категорії «Література» лауреаткою стала Лілія Поливода, а в категорії «Живопис» - Софія Фадєєва, повідомляє РЕДПОСТ

Міський голова Ігор Терехов під час церемонії вручення премії згадав день, коли загинула Вероніка Кожушко, і подякував батькам дівчинки та всім, хто долучився до реалізації цієї важливої ініціативи.

«Пам’ятаю той день, коли був масивний обстріл нашого міста, коли загинула Ніка. Дуже важко, коли втрачають близьких, дуже важко, коли гинуть діти. Я дуже вдячний усім, хто ініціював вручення цієї премії. Це віра в майбутнє, віра в нашу талановиту молодь і в те, що Україна вистоїть і буде незалежною державою. Я дуже хочу, щоб ми сьогодні започаткували чудову традицію. Щоб кожного року, 19 травня, ми збиралися тут і відзначали нашу молодь такою премією», - сказав мер.

Батько Вероніки Ігор Кожушко пригадав мистецьку діяльність доньки, її волонтерство і любов до Харкова. Він назвав Ніку представницею «розстріляного відродження XXI століття» та подякував усім, хто долучився до започаткування премії.

«Це спільна справа. Ми не лише вшановуємо пам’ять - ми даруємо шанс новому поколінню, яке, як і Ніка, вірить у свою країну й не хоче її залишати», - зазначив він.

Премія «Генерація Ніка» заснована з ініціативи батьків Вероніки Кожушко, Благодійного фонду «Ніка генерація», Харківського літературного музею та фонду Сергія Жадана.

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