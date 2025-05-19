19.05.2025 20:31 Дмитро Колонєй

Ремонт тепломереж змінить маршрут харківських трамваїв

Як ходитимуть трамваї та тимчасовий автобус розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 23 травня 2025 року з 8:00 20 травня до 20:00

буде обмежений рух транспорту на пр. Героїв Харкова, в районі перехрестя з вул. Військовою, через проведення КП «Харківські теплові мережі» ремонтних робіт в районі будинку №52 на пр. Героїв Харкова.

Пропуск транспорту здійснюватиметься вільними від виконання робіт смугами руху.

буде припинений рух трамваїв на пр. Героїв Харкова, на ділянці від майдану Захисників України до майдану Конституції. У зв’язку з цим трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами:

Трамвай №5 ходитиме таким чином:

розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

Трамвай №6 їздитиме так:

розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон».

Тимчасовий автобус курсуватиме за таким маршрутом:

ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбусів) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – узвіз Соборний – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбусів).

Графік руху автобусу: 20 травня - з 8:00 до 19:00, 21 та 22 травня - з 7:00 до 19:00.