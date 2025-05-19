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19.05.2025  19:14   

Дві мешканки села на Харківщині постраждали від авіауару росіян

На Харківщині розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 19 травня 2025 року близько 15:15 окупаційна армія завдала авіаційного удару по с. Старовірівка Купʼянського району. Поранені дві жінки віком 45 та 73 років, які наразі перебувають у лікарні. 
Пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, авто, приміщення пошти.
 
 
 
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