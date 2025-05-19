19.05.2025 18:31 Дмитро Колонєй

Дівчина з Харкова перемогла на конкурсі «Mrs. Ukraine World 2025»

Представниця Харкова визнана найкрасивішою дівчиною України.



Дівчина з Харкова перемогла на конкурсі «Mrs. Ukraine World 2025»



Як повідомляє РЕДПОСТ , найкрасивішою в Україні визнана психологиня Харківського міського центру соціальних служб «Довіра» Юлія Савченко. Вона перемогла на національному конкурсу краси та успіху для жінок «Mrs. Ukraine World 2025», що проходив у Києві під егідою міжнародного проєкту «Mrs. World».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Містянка активно працює в соціальній сфері, зокрема з темами гендерно зумовленого насильства, і бере участь у волонтерських ініціативах на підтримку військовослужбовців. У межах благодійної діяльності вона вже організувала три танцювальні заходи, кошти з яких були спрямовані на потреби ЗСУ.

Юлія Савченко здобула перемогу серед 12 панянок з різних міст України та отримала не лише титул «Mrs. Ukraine Ambassador 2025», а й стала переможницею Всеукраїнського національного конкурсу, здобувши титул «Mrs. Ukraine World 2025 Grand Prix». Наступним етапом стане її участь у світовому фіналі конкурсу «Mrs. World 2026», що відбудеться у США.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав про подружжя з Харкова, яке відсвяткувало 66 років спільного життя.