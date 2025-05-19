    
Главная Новини Харкова Суспільство Дівчина з Харкова перемогла на конкурсі «Mrs. Ukraine World 2025»
19.05.2025  18:31   Дмитро Колонєй

Дівчина з Харкова перемогла на конкурсі «Mrs. Ukraine World 2025»

Представниця Харкова визнана найкрасивішою дівчиною України.


Дівчина з Харкова перемогла на конкурсі «Mrs. Ukraine World 2025»
Як повідомляє РЕДПОСТ, найкрасивішою в Україні визнана психологиня Харківського міського центру соціальних служб «Довіра» Юлія Савченко. Вона перемогла на національному конкурсу краси та успіху для жінок «Mrs. Ukraine World 2025», що проходив у Києві під егідою міжнародного проєкту «Mrs. World».
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Містянка активно працює в соціальній сфері, зокрема з темами гендерно зумовленого насильства, і бере участь у волонтерських ініціативах на підтримку військовослужбовців. У межах благодійної діяльності вона вже організувала три танцювальні заходи, кошти з яких були спрямовані на потреби ЗСУ.
 
Юлія Савченко здобула перемогу серед 12 панянок з різних міст України та отримала не лише титул «Mrs. Ukraine Ambassador 2025», а й стала переможницею Всеукраїнського національного конкурсу, здобувши титул «Mrs. Ukraine World 2025 Grand Prix». Наступним етапом стане її участь у світовому фіналі конкурсу «Mrs. World 2026», що відбудеться у США.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав про подружжя з Харкова, яке відсвяткувало 66 років спільного життя.
Тэги:  перемога, конкурс, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.05 Культура та туризм Харківські художні колективи перемогли на Всеукраїнському фестивалі 12.05 Спорт У Харкові відбувся дитячий турнір з дзюдо 12.05 ЖКГ Комунальне підприємство Харкова перемогло у загальнонаціональному рейтингу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 